الحشد يطيح بتاجرة مخدرات شرق صلاح الدين

2024-02-14 11:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، الإطاحة بامرأة تتاجر في المخدرات شرق صلاح الدين

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "اللواء التاسع في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة الحشد الشعبي، تمكن من الإطاحة بتاجرة مخدرات في قضاء الدور شرق صلاح الدين".

وأضافت أن "قوة من استخبارات اللواء، القت القبض على تاجرة المخدرات (ن. م. ح)، وبحوزتها كميات من مادتي الكريستال والحشيش".

وأشارت الهيئة الى أنه "جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المتهمة".