2024-02-14 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب بالنيابة، اليوم الاربعاء، رئيس السلطة القضائية الإيراني، غلام حسين ايجئي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من النواب، والسفير الإيراني لدى العراق السيد محمد ال صادق. واكد المندلاوي في بيان تلقته ” ايرث نيوز” ان الاعتداءات الأمريكية المتكررة على المواقع والشخصيات العراقية مخالفة للقانون الدولي ومن شأنها تعكير […]

ظهرت المقالة المندلاوي : الاسابيع المقبلة ستشهد تشريع قانون انهاء التواجد الأمريكي أولاً على ايرث نيوز.