السوداني يعرب عن ترحيبه بدخول الشركات السعودية إلى السوق العراقية

2024-02-14 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعرب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاربعاء، عن ترحيبه بدخول الشركات السعودية إلى السوق العراقية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والوفد المرافق له”. وأشار إلى، أنه “جرى، خلال […]

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