2024-02-14 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استضافت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة برئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور اعضائها، اليوم الاربعاء، رابطة المصارف العراقية ومدراء المصارف الأهلية . وجرى خلال اللقاء بحسب بيان للبرلمان ورد “ايرث نيوز” ، مناقشة العقوبات المفروضة من البنك الفدرالي الأمريكي على عدد من المصارف الأهلية العراقية”. واستمعت اللجنة إلى “شرح مفصل قدمته رابطة المصارف العراقية […]

ظهرت المقالة الاقتصاد النيابية تناقش العقوبات الأمريكية على البنوك الأهلية مع رابطة المصارف أولاً على ايرث نيوز.