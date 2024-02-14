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الاقتصاد النيابية تناقش العقوبات الأمريكية على البنوك الأهلية مع رابطة المصارف

الاقتصاد النيابية تناقش العقوبات الأمريكية على البنوك الأهلية مع رابطة المصارف
الاقتصاد النيابية تناقش العقوبات الأمريكية على البنوك الأهلية مع رابطة المصارف
2024-02-14 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استضافت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة برئاسة النائب احمد سليم الكناني وحضور اعضائها، اليوم الاربعاء، رابطة المصارف العراقية ومدراء المصارف الأهلية . وجرى خلال اللقاء بحسب بيان للبرلمان ورد “ايرث نيوز” ، مناقشة العقوبات المفروضة من البنك الفدرالي الأمريكي على عدد من المصارف الأهلية العراقية”. واستمعت اللجنة إلى “شرح مفصل قدمته  رابطة المصارف العراقية […]

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