2024-02-14 11:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

رفع مجلس النواب، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، جلسته الاعتيادية الثامنة من الدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "البرلمان رفع جلسته الاعتيادية رقم (8) من الدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثالثة الفصـــل التشريعـــي الأول برئاسة نائب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب شاخوا عبدالله".

وانهى مجلس النواب خلال جلسة اليوم، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة كما انهى القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1018) لسنة 1982 و (554) لسنة 1983.

كما انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تسجيل الولادات والوفيات، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية ( مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكول تعديل المادتين (50) و(60) من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 الموقعين في مونتريال 2016.

وانهى المجلس تقرير ومناقشة (القراءة الثانية ) مشروع قارن التعديل الأول لقانون دعاوي هيئة الملكية رقم 13 لسنة 2010.



