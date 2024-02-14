رئيس الوزراء يؤكد أهمية التنسيق في المواقف مع السعودية وتطابق الرؤى بخصوص تنظيم سوق الطاقة

2024-02-14 11:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق مع السعودية في المواقف وتطابق الرؤى بخصوص تنظيم سوق الطاقة، وأسعار النفط تحت مظلة منظمة "أوبك".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والوفد المرافق له".

وأشار إلى، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث آفاق التعاون بين العراق والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، والتأكيد على توسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين".

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن "ترحيب العراق بدخول الشركات السعودية إلى السوق العراقية، التي تتوفر فيها اليوم الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة"، لافتاً إلى "المستوى المتقدم في العلاقات بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات الاستثمار والتنمية وإعمار البنى التحتية في قطاع الطاقة".

وأكد "أهمية التنسيق في المواقف، وتطابق الرؤى بخصوص تنظيم سوق الطاقة، وأسعار النفط تحت مظلة منظمة "أوبك"، بما يضمن الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة في المنطقة والعالم، ومصالح الدول المنتجة والمستهلكة".

من جانبه، نقل الوزير السعودي "تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى السوداني"، مؤكداً "رغبة بلاده بالمضيّ في توثيق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات".