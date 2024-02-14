2024-02-14 11:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

نفذت السلطات الإيرانية بمدينة قم ، حكماً باعدام مواطن عراقي من مدينة الموصل بتهمة القتل العمد.

وذكرت منظمة "هنجاو" الحقوقية الإيرانية، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، أن "السلطات القضائية نفذت حكم الإعدام، فجر الاثنين الماضي بحق مواطن عراقي يدعى أبو ذر طاهر عرب 38 عاماً في سجن مدينة قم المركزي".

وأوضحت المنظمة أن "طاهر عرب جرى اعتقاله قبل نحو ثلاث سنوات بتهمة قتل رب عمله، وحكم عليه بالإعدام".

وحتى الآن لم تعلن السلطات القضائية الإيرانية أو وسيلة رسمية تنفيذ حكم الإعدام بحق هذا المواطن العراقي من الموصل.