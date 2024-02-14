وزير التعليم يصدر أمرا وزاريا بتعيين 38 من حملة الماجستير والدكتوراه

2024-02-14 12:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدر وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الاربعاء، أمرا وزاريا بتعيين 38 من حملة الماجستير والدكتوراه.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي أصدر أمرا وزاريا بتعيين ثمانية وثلاثين من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه على ملاك مركز الوزارة استنادا القرارات والتشريعات النافذة".

ودعت الوزارة "الذوات المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي (www.mohesr.gov.iq) إلى المباشرة من تاريخ نشر الإعلان".

وأدناه الأمر الوزاري:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/01.pdf

أدناه الأسماء:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/140220242.pdf