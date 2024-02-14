التعليم تصدر أمرا وزاريا بتعيين 38 من حملة الماجستير والدكتوراه

2024-02-14 12:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدر وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الاربعاء، أمرا وزاريا بتعيين 38 من حملة الماجستير والدكتوراه. وقالت الوزارة في بيان، ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي أصدر أمرا وزاريا بتعيين ثمانية وثلاثين من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه على ملاك مركز الوزارة استنادا القرارات والتشريعات النافذة”. ودعت الوزارة “الذوات المنشورة أسماؤهم في […]

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