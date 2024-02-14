2024-02-14 12:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت وكالة ناسا أن الأرض ستشهد “قبلة كونية” بين القمر والمشتري في يوم عيد الحب، مساء اليوم الأربعاء. سيبدو الهلال والمشتري على مسافة بضعة أصابع من بعضها البعض بعد نحو ساعة من غروب الشمس، إلا أنهما سيكونان على بعد حوالي 227 مليون ميل في الواقع. ولا يعد هذا الحدث نادرا، لكن وقوعه في […]

ظهرت المقالة هل لعبت الصدفة لعبتها؟..مساء اليوم”قبلة كونية” بين المشتري والقمر أولاً على ايرث نيوز.