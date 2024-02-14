2024-02-14 12:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، حرص العراق على استدامة علاقات التعاون الثنائي مع مصر. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، المتخصصين في مشاريع البنى التحتية وقطاع السكن والصناعة الدوائية”. ورحب رئيس […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد حرص العراق على استدامة علاقات التعاون الثنائي مع مصر والقطاع الخاص فيها أولاً على ايرث نيوز.