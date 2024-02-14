رسالة من البرلمان إلى الحكومة تتعلق بشهر رمضان: المتلاعبون متربصون

2024-02-14 12:48:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجهت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024)، رسالة الى الحكومة العراقية بشأن قرب حلول شهر رمضان.

وقال عضو اللجنة علي المكصوصي، لـ"بغداد اليوم"، انه "مع قرب شهر رمضان المبارك، يجب على الحكومة تشديد الإجراءات الرقابية على السوق لمنع أي تلاعب بأسعار المواد الغذائية، والسيطرة على الأسعار، التي دائما ما يحاول بعض التجار التلاعب بها خلال هذا الشهر".

وأضاف المكصوصي، ان "الحملات الرقابية على السوق المحلي يجب ان تنطلق من الان وتبقى مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حتى يمنع أي تلاعب بالأسعار، كذلك يجب تشديد الرقابة الصحية، لمنع بيع أي من المواد منتهية الصلاحية او غير صالح للاستعمال البشري بسبب سوء الخزن وغيرها".

وفي كل عام مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الأسواق العراقية ممتلئة بالبضائع بخاصة المواد الغذائية الأساسية، في حين تكون حركة المتبضعين ضعيفة بسبب الأسعار المرتفعة.

وأكثر ما يستهلكه العراقيون في الشهر الفضيل من مواد غذائية هو الرز والزيت والسكر والطحين واللحوم الحمراء والبيضاء، وهي مواد أساسية لتحضير المائدة الرمضانية، وكذلك البيض والأجبان بأنواعها.