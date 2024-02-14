إدارة نادي غاز الشمال تشرع بإنشاء مسبح أولمبي وتكشف عن موعد افتتاحه

2024-02-14 12:54:02 - المصدر: واع

كركوك – واع - مهدي الربحاوي

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي غاز الشمال الرياضي اليوم الأربعاء، البدء بإنشاء مسبح أولمبي فيما كشفت عن موعد افتتاحه.

وقال الأمين المالي للنادي حسين ضاحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن الشركة المنفذة لمشروع المسبح الأولمبي للنادي باشرت أعمال البناء على أن يكون موعد إكمال المشروع نهاية العام الحالي"، مؤكداً أن" المسبح الأولمبي المغلق سيكون إضافة مهمة لمنشآت النادي الخاصة بالرياضات المائية ومنها السباحة التي تعنى باهتمام كبير من قبل أبناء محافظة كركوك ".

وأضاف ضاحي أن" إدارة غاز الشمال وضعت خطة ستراتيجية مهمة للعمل خلال السنوات المقبلة بعد أن حظيت باهتمام كبير ودعم لا محدود من قبل رئيس شركة غاز الشمال أحمد عبد المجيد َبمتابعة وإشراف دائم من قبل اللجنة العليا للأندية النفطية"، موضحاً أن" هذا الاهتمام يمنح الإدارة الضوء الأخضر في تنفيذ برامجها مستقبلاً لا سيما البنى التحتية لتوفير الأجواء المناسبة للرياضيين في ممارسة رياضاتهم المختلفة ".

ولفت ضاحي إلى أن" النادي يضم سبع فعاليات رياضية مختلفة استطاع في جميعها تحقيق المراكز الأولى والمتقدمة على الصعيد المحلي فضلاً عن دعم الرياضات النسوية والتي تمخضت عن اختيار نادينا ليكون ممثلاً عن العراق في دورة الألعاب العربية للأندية بكرة السلة والتي أقيمت في دولة الإمارات".