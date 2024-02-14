التربية: تخصيص 2 بالمئة من تعيينات العقود للعائدين من مخيمات النزوح

2024-02-14 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبي

أوضحت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتعيينات العقود في ثلاث محافظات، مشيرة الى أن ذلك يهدف الى منح مساحة من التوظيف وفرص العمل للنازحين الخريجين.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة عملت على تضمين قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص مقدار من تعيينات العقود بما يعادل (2%) من كل عنوان وظيفي في محافظات (نينوى، صلاح الدين ،والأنبار)، للعائدين من النزوح في مخيمات كردستان، ضمن التعليمات الخاصة بدرجات الخمسين ألف الخاصة بالعقود للمحافظات الثلاث"، مبيناً أن "رئاسة اللجنة الخاصة بالتعيينات عرضت تنفيذ القرار على لجنة التربية وهو جزء أساسي، بالاضافة إلى بعض الفئات الأخرى، إذ إن هناك الكثير من الفئات التي خصص لها سواء بالموازنة أو بالتعليمات".

وأضاف السيد، أن "الهدف الأساسي من القرار هو منح مساحة من التوظيف وفرص العمل وإعادة تهيئتهم للحياة لكونهم خريجين ومروا بظروف استثنائية ولذلك هذا الجزء يشجع على عودة النازحين الى مناطقهم"، معرباً عن أمله أن "يحقق تطبيق قرار مجلس الوزراء الأغراض التي وضعت من أجله".