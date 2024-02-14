2024-02-14 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الأربعاء، عن خطة لنقل السيطرات الى مبانٍ جديدة بمداخل العاصمة.

وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "حسب توجيه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتنظيم مداخل بغداد، قامت المحافظة بإحالة مشروع سيطرة اللج ونقلها من الرستمية".

وأشار، الى "بناء السيطرة بشكل حديث ومتطور، وبدأ العمل بها منذ يوم الافتتاح"، مؤكداً "تسهيل سير العجلات وفحصها وتدقيقها، فضلاً عن تسهيل سير المواطنين خلال هذه السيطرة".

وأضاف، أن "هناك توجيهاً بأن تكون جميع مداخل بغداد منظمة وبنفس الآلية"، لافتاً الى "وضع خطة لنقل السيطرات الى مبانٍ جديدة لجميع مداخل بغداد".