ضبط عملة مزورة بحوزة مسافرة أجنبية وافدة إلى العراق عبر منفذ القائم

2024-02-14 13:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط عملة مزورة بحوزة مسافرة أجنبية وافدة الى العراق.

وقال المتحدث باسم المنافذ علاء الدين القيسي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عمليات الضبط التي تنفذها هيئة المنافذ الحدودية مستمرة من خلال ممارسة دورها الرقابي وتكثيف عمليات التفتيش والبحث لمنع دخول وخروج أي مواد ممنوعة".

وأوضح، أن "مديرية منفذ القائم الحدودي، تمكنت من القبض على مسافرة أجنبية الجنسية وبحوزتها مبلغ من العملة العراقية والأجنبية (مزورة) مجموعها (33) مليوناً ومئتان وخمسون ألف دينار مع (5000) خمسة آلاف دولار".

وأضاف "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها مع المضبوطات الى مركز شرطة جمرك القائم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها".