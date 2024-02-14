2024-02-14 13:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعداً نهائياً أمام الأندية العراقية الراغبة بالتقديم للمشاركة في البطولات الآسيوية. وحدد الاتحاد الآسيوي الـ30 من شهر نيسان المقبل موعداً نهائياً أمام الأندية العراقي الراغبة بالمشاركة الموسم المقبل. وفي شهر أيار المقبل، سيعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن الاندية التي تمكنت من الحصول على الرخصة الآسيوية تمهيداً للمشاركة […]

ظهرت المقالة تحديد موعد نهائي أمام الأندية العراقية الراغبة بالمشاركة الآسيوية أولاً على ايرث نيوز.