2024-02-14 13:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بان الطيران الحربي الإسرائيلي قصف أربع بلدات جنوبي لبنان. وقالت المصادر، ان “الطيران الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصف هو الأعنف، منذ بدء حرب غزة على بلدات بصليا والشهابية والصوانة وعدشيت جنوبي لبنان”. وفي سياق متصل اكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، ان “الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على المنطقة […]

ظهرت المقالة قصف إسرائيلي يستهدف 4 بلدات جنوبي لبنان أولاً على ايرث نيوز.