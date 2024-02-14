نتائج قرعة الدور ربع النهائي لكأس صالات العراق

2024-02-14 13:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أجرت لجنةُ كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الأربعاء، قرعةَ بطولة كأس العراق (الدور ربع النهائي).

وقال رئيسُ اللجنة علي عبد الحسين، على هامش القرعة، إن "نظامَ مباريات البطولة سيكون بخروج المغلوب، وفي حالةِ التعادل بين الفريقين بالوقتين الأصلي والإضافي يتمّ اللجوء إلى ركلاتِ الجزاء الترجيحيّة لحسم النتيجة".

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية: المجموعة الأولى (نفط الوسط - نينوى، مصافي الوسط - أمانة بغداد)، المجموعة الثانية (بلدية البصرة - الدفاع الجوي، نفط البصرة - الشرطة).