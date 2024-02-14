آخر تطورات شكوى خيتافي ضد بيلينجهام بسبب جرينوود

2024-02-14 13:06:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قررت رابطة الدوري الإسباني تحويل شكوى خيتافي حيال إساءة جود بيلينجهام نجم ريال مدريد للاعب فريق ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز، ماسون جرينوود، إلى لجنة المسابقات.

الشكوى تتعلق بوصف بيلينجهام مواطنه الإنجليزي بأنه "مغتصب" الأمر الذي التقطته كاميرات التلفاز، بينما ذهب البعض إلى أن الكلمة التي صدرت عن بيلينجهام لم تكن سوى كلمة "قمامة".

وتريد رابطة الدوري الإسباني التزام الصمت بشأن نتيجة التقرير الذي تم إعداده من قبلها، لكنها أبلغت لجنة المنافسات بكل حيثياته، وتركت الأمر لهم لحسم الملفا.

إذا تم اعتماد الاحتمال الأول، فإن بيلينجهام يكون قد لوح للاعب خيتافي بملف سابق له علاقة بقضايا عنف جنسي اتهم فيها جرينوود، لكن تمت تبرئة ساحته منها جميعًا.

المصدر: وكالات