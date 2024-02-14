العبودي يتسلم دعوة من المملكة المتحدة للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم

2024-02-14 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتسلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية من وزير الدولة لشؤون التعليم في المملكة المتحدة (Gillian Keegan MP) للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم المزمع عقده بلندن في مايو 2024.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"ذلك جاء خلال استقباله وفدا برئاسة نائبة السفير البريطاني في بغداد روزي كيف وعدد من ممثلي المركز الثقافي البريطاني حيث أكد وزير التعليم خلال اللقاء حرص المؤسسة الأكاديمية العراقية على مسارات تدويل التعليم وتعزيز برامج تبادل الخبرات التعليمية ضمن الشراكات الدولية المنتجة".وأوضح الوفد الزائر بحسب البيان أن "المؤشرات المتحققة في بيئة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية جديرة بأن تضع الجامعات العراقية ضمن مناخات التفاعل العلمي والمشاركات الفاعلة في المنتديات والمستوعبات ومنصات التنافس الدولية".