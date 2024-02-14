حبس الطاقم التحكيمي ساعة كاملة بغرفة الملابس.. إصدار عقوبة بحق "مدرب الرد السريع"

2024-02-14 13:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقية لكرة القدم، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024) قراراً بحرمان مدرب (الرد السريع) أحد فرق دوري الدرجة الثانية لمدة عام كامل.

وذكر بيان للاتحاد تلقته "بغداد اليوم"، ان "لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم اجتمعت اليوم الأربعاء في مقر الاتحاد، لمناقشةِ تقرير حكم مباراة ناديي الرد السريع والعدالة التي جرت بتاريخ (25/1/2024) ضمن دوري الدرجة الثانية للموسم الكروي (2023/2024)".

وأضاف انه "وبعد اطلاع اللجنةِ على التقرير تبين أنه في الدقيقةِ (89) قام الحكمُ بطرد لاعب الرد لحصوله على الكارت الأصفر الثاني، وأثناء خروجه قام مدربُ الرد السريع (علاء موسى جوده) بالتوجهِ الى حكم الساحة معترضاً على قرار طرد اللاعب، و بدون مبرر مما حدا بحكم المباراةِ لإعطائه الكارت الأحمر، بعد ذلك قام بالتهجم على حكم المباراة وبسحبه ومحاولة الاعتداء عليه، وبعد ذلك رفض الخروجَ من أرض الملعب، وقام بالتهديد والوعيد للطاقم التحكيميّ، وبعد ذلك قام حكمُ المباراة بإنهائها".

ولفت الى ان "الطاقم التحكيميّ بقي محجوزاً في غرفة الملابس لأكثر من نصف ساعة نتيجة وقوفه في باب الملعب وتهديده بعدم الخروج، ولولا تدخل أنن الملاعب وبعض لاعبي الرد السريع لوقع ما لا يحمد عقباه".

وقد استمعت اللجنةُ الاتحادية بحسب البيان الى "أقوال وإفادات الطاقم التحكيميّ ومقيم الحكام بعد استدعائهم، وأكدوا ما تم ذكره في أعلاه، وبهذا تكون قد ثبتت المخالفةُ الصريحة من قبل مدرب نادي الرد السريع".

وقررت لجنة الانضباط "معاقبة مدرب نادي الرد السريع (علاء موسى جوده) بالحرمان من مرافقة الفريق لمدة عام استناداً للصلاحية المخولة للجنةِ الانضباط وفق المادة (37) من لائحةِ الانضباط وبدلالة المادة (52) من اللائحة".