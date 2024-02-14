2024-02-14 14:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن كافة الادعاءات التي تقول بأن روسيا تقدمت إلى الولايات المتحدة بمقترحات “لتجميد” النزاع في أوكرانيا، هي مجرد ادعاءات كاذبة. ورد بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، على سؤال حول صحة ما نشرته وكالة “رويترز” في وقت سابق وقالت إنها نقلت عن مصادر بأن هذا المقترح ناقشته موسكو وواشنطن عبر […]

ظهرت المقالة بيسكوف حول “مقترح روسي لواشنطن بشأن تجميد النزاع” في أوكرانيا: هذا غير صحيح أولاً على ايرث نيوز.