هل ستدفع البصرة ثمن تجديد الولاية لأسعد العيداني؟

2024-02-14 14:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

ابدت عضو مجلس محافظة البصرة عن تحالف تصميم اطياف التميمي، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024) تفاؤلها بالمرحلة المقبلة في المضي بتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن في محافظة البصرة.

وقالت التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الخلافات التي كانت بين اعضاء مجلس المحافظة انتهت، واليوم اصبحنا زملاء في مجلس واحد وهدفنا سيكون واحدا.

وردّت التميمي" عمّا اذا كانت البصرة ستدفع ثمن قيام أعضاء المجلس بتجديد الولاية للعيداني، خلافا لرغبة القوى السياسي في بغداد، بالقول: اننا "نتمنى ان لاندفع ثمن ذلك فمحافظ البصرة اسعد العيداني هو رجل محنك ويستطيع ان يدير البصرة ويتجاوز اي امور لاتخدم المحافظة"، بحسب وصفها، مشيرة الى ان "الخلافات السابقة كانت منافسات انتخابية والان نقول ان الأمور على مايرام وتتجه نحو الإيجابية".

وحظي اسعد العيداني في الخامس من الشهر الجاري، بتجديد الولاية الثانية لمنصب محافظ البصرة بعد حصوله على ثقة اعضاء مجلس المحافظة خلال الجلسة الاولى عقب التواصل الى اتفاقات بين القوى الفائزة بالانتخابات، كما شهدت الجلسة التصويت على خلف البدران رئيساً للمجلس بالأغلبية.