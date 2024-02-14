طال 3 مناطق خلال شهر.. تخريب جديد يضرب الكابل الضوئي ببغداد

2024-02-14 14:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء (14 شباط 2024)، تعرض مشروعها "الكيبل الضوئي" للتخريب في ثلاث مناطق خلال شهر واحد فقط في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "البنى التحتية التابعة لوزارة الاتصالات/ الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية الخاصة بمشروع تجهيز المواطنين بخدمة الإنترنت بتقنية الكابل الضوئي FTTH في جانب الرصافة إلى أعمال تخريبية قامت بها مجموعة لا تريد لبلدنا وشعبنا الخير والتطور، بعد النجاح الكبير لمشاريع الكابل الضوئي".

واضافت، انه "في الشهر الحالي تعرضت عدد من الكابينات الضوئية في ثلاث مناطق بجانب الرصافة (الحبيبية - البلديات - الامين) إلى أعمال تخريبية أدت الى خروجها عن الخدمة لمدة من الوقت لحين إكمال أعمال الصيانة لتعود الخدمة إلى ما كانت عليه بأسرع وقت".

ودعا بيان الوزارة "الأجهزة الأمنية إلى حماية البنى التحتية التابعة لوزارة الاتصالات كونها ملك للدولة وملاحقة من تسول له نفسه الاضرار بالممتلكات العامة".