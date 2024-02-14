مصرع وإصابة 10 اشخاص بحادثي سير مروعين في صلاح الدين

2024-02-14 14:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، بمصرع وإصابة 10 اشخاص بحادثي سير مروعين في محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 4 اخرون وهم في حالة حرجة اثر حادث سير مروع على طريق الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

في حادث ثانٍ، قال المصدر إن "شخصين لقيا مصرعهما واصيب ثالث بفعل حادث سير على طريق تكريت-بيجي".

وعن تفاصيل الحادث ابلغ المصدر أن "سيارة مدنية انزلقت من مسارها الى المسار المعاكس بسبب الأمطار على طريق تكريت بيجي بالقرب من محطة وقود الرياش واصطدمت بشاحنة ومركبة مدنية أخرى".

وأضاف، أن "الحادث أدى لوفاة شخصين واصابة آخر بجروح وفقا للحصيلة الأولية"، لافتا الى أنه "تم نقل جثتي الضحيتين الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى لتلقي العلاج".