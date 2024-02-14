الداخلية تعلن القبض على 10متهمين بمواد قانونية مختلفة في بغداد

2024-02-14 14:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 10متهمين بمواد قانونية مختلفة في بغداد.وذكرت الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قطعات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية وبالاشتراك مع مفارز الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على 9 متهمين بمواد قانونية مُختلفة (السرقة ، المشاجرة ،حيازة أسلحة غير مرخصة وإطلاق النار العشوائي) وضبط 4 بندقية مختلفة".وأضافت، أن "العمليات تمت أثر تنفيذ واجبات أوامر قبض وممارسات أمنية في مناطق (الزعفرانية، المدائن، الكرادة ،جسر ديالى، الفضيلية) ببغداد ، كما تمكنت قوة من اللواء الرابع من تنفيذ مذكرة قبض قضائية صادرة بحق مُتهم مطلوب وفق أحكام المادة 9 (الترويج لحزب البعث المنحل) ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف ومسدس صوتي و(4) مخازن بندقية إضافة إلى آلة جارحة (حربة)، في منطقة التويثة/المدائن جنوب العاصمة".وأشارت إلى أنه "تم إحالة كافة المتهمين مع المضبوطات أصولياً إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".