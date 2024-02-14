الامم المتحدة تكشف سبب مغادرة بلاسخارت العراق

2024-02-14 15:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الأربعاء (14 شباط 2024) عن سبب مغادرة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة (جينين هينيس-بلاسخارت) العراق.

وقالت يونامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تود ان تضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالتقارير المضللة التي تم تداولها مؤخراً في عددٍ من وسائل الإعلام العراقية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مغادرة (بلاسخارت)، في آيار/ مايو" المقبل.

وأكدت، أن "مغادرة الممثلة الخاصة للأمين العام في شهر أيار/ مايو تتّسقُ مع الممارسات المتّبعة داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك التناوب المعتاد لكبار مسؤولي الأمم المتحدة".

وأشارت يونامي الى ان "ما يتعلق بتقرير صحيفة الغارديان (البريطانية) حول مزاعم الفساد، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بياناً في 23 كانون الثاني/ يناير 2024، علاوةً على ذلك، نودُّ أن نؤكد أن يونامي وUNDP لهما هياكلُ إداريةٌ وماليةٌ مختلفة".

وحثت البعثة الأممية "وسائل الإعلام على إيلاء الأولوية للدقة والامتناع عن تعميم معلوماتٍ مضللة، وعلى نطاق أوسع، لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير المعلومات الخاطئة والمضللة".