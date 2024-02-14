دهوك.. انتشار فيروس يصيب الأطفال دون العامين

2024-02-14 15:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر مدير مستشفى هيفي (الامل) للاطفال في دهوك د. نزار بكر، اليوم الأربعاء، من فيروسات تتميز بسرعة الانتشار تصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن العامين، موضحا أنها تسبب آلام الصدر وضيق التنفس وتستدعي مراجعة المستشفيات.

وقال الدكتور نزار بكر، في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه منذ بداية العام الجاري والشهر الماضي ارتفع عدد الأطفال المرضى بشكل مضاعف، مبينا أن الاطفال الذين تم ارقادهم في المستشفى تضاعف بحيث استوعبت جميع الاسرة المائتين فيها، وأن أكثر من 300 من الاطفال الراقدين فيها هم من الذين تقل أعمارهم عن العامين ويشكون من آلام الصدر.

وشدد بكر على أهمية طرق الوقاية بينها الرضاعة الطبيعية لانها تقوي جهاز المناعة ولكن على الامهات اللواتي يصيبهن المرض الابتعاد عن الاطفال وكذلك ابعادهم عن اي مريض داخل البيت، مبينا ان الاطفال الذين يصابون بالفيروس الذي يسبب بالام الصدر يتوجب ان يراجعوا المراكز الصحية.

وبين، أن الاطفال في حال اصابهم الفيروس فسيضعف جهازهم المناعي واذا لم تكن الرئتان صحيتان فيتسبب الفيروس بخطر على حياتهم.