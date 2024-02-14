وزيرة الهجرة تؤكد جدية الحكومة بتنفيذ قرار إغلاق مخيمات النزوح في الموعد المحدد

2024-02-14 15:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، اليوم الأربعاء، جدية الحكومة بتنفيذ قرار إغلاق مخيمات النزوح في الموعد المحدد.وذكرت وزارة الهجرة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في العراق منسق الشؤون الإنسانية، غلام محمد إسحق، برفقة رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في مقر الوزارة"، لافتة، إلى أن "الجانبين بحثا التعاون المشترك فيما يخص أوضاع النازحين والعائدين وسبل دعمهم وتوفير متطلبات العيش الكريم للأسر العائدة".وأضافت، أن "اللقاء شهد مناقشة خطة الوزارة لغلق مخيمات النزوح بشكل كامل في الثلاثين من شهر تموز المقبل حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فضلا عن مناقشة توصيات مجلس الوزارة لدعم الاستقرار في مناطق العودة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظمات الأمم المتحدة".وأكدت جابرو- بحسب البيان- أن "قرار رئيس مجلس الوزراء ملزم للجميع وسينفذ في الموعد المحدد من دون تأخير، خصوصاً بعد الاستقرار المتحقق في مناطق العودة والأوضاع الصعبة التي تعيشها الأسر في مخيمات النزوح".