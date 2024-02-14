وزير النقل يوجه بإطلاق خطط خدمية محددة بأطر زمنية في المطارات

2024-02-14 15:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، بإطلاق خطط خدمية محددة بأطر زمنية في المطارات.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد مرور يومين على إعلان وزارة النقل تسلمها إدارة المطارات رسميا من سلطة الطيران المدني، أجرى الوزير رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في مطار بغداد الدولي؛ للإشراف على عملية تقديم الخدمات للمسافرين.وأضاف البيان، أن "السعداوي يواصل جولاته الميدانية للإشراف على عملية تقديم الخدمات في المطارات العراقية، مؤكدا أنه أطلق خططا خدمية تشمل جميع مرافق المطارات، "لتغيير نمطية الصورة العالقة في ذهن المسافرين عن المطارات العراقية التي تعد واجهة حضارية مهمة للبلد".وأشار البيان، إلى أن "وزير النقل أكد خلال تفقده أروقة المطار، أن المسافر سيلحظ تغييرا في الخدمات بدءا من ساحة عباس بن فرناس حتى صعود الطائرة"، مؤكدا، أنه "سيشرف ميدانيا على عملية تقديم الخدمات في مطار بغداد الدولي إلى جانب المتابعة المتواصلة لجميع المطارات التي أصحبت بعهدة الوزارة".وتابع البيان، أن "السعداوي تفقد قاعة كربلاء (قيد الإنشاء) في مطار بغداد الدولي، موجها بـ "تسريع إجراءات العمل لإدخالها الخدمة ضمن صالات المطار"، مشددا على جميع الجهات العاملة في المطار بعدم السماح بأي تأخير لمواعيد الرحلات وإجراءات تسليم الحقائب للمسافرين"، مشددا بالقول: "لا نسمح بأي تهاون أو تقصير في تقديم الخدمات من قبل إدارة المطارات والخطوط الجوية العراقية".وذكر البيان، أن "الوزير ترأس- على هامش الجولة ـ اجتماعا موسعا للجهات العاملة في مطار بغداد الدولي، بحضور مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية ومدير مطار بغداد الدولي وعدد من المسؤولين، حيث ركّز على الاهتمام بالخدمات والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تغيير الصورة المأخوذة عن المطارات وتجاوز المشكلات التي كان المسافرون يشكونها".واختتم البيان، أن "الوزير وجه خلال الاجتماع، بإطلاق خطط خدمية محددة بأطر زمنية، والتي سيشرف عليها بصورة مباشرة".