الإعمار: خطة لتنفيذ 100 مشروع للماء والمجاري خلال العام الحالي

2024-02-14 15:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيديأكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الأربعاء، أن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أزال المعوقات والتعارضات وسرع تنفيذ المشاريع، وفيما أوجزت مشاريعها الحالية بقطاعات السكن والطرق والبنى التحتية، كشفت عن خطة لتنفيذ 100 مشروع للماء والمجاري خلال العام الحالي.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأولويات الخاصة بوزارتنا والتي أدرجت في البرنامج الحكومي تضمنت اثنين من أهم الملفات المتعلقة بحياة المواطنين وهما ملفا الطرق والسكن، وفيما يتعلق الملف الأول شرعنا بمشاريع فك الاختناقات المرورية إضافة إلى المشاريع التي تقوم بها دائرة الطرق والجسور بالنسبة للطرق الرابطة بين المحافظات".وأضاف، "أما مشاريع السكن فالتوجه حالياً نحو المدن السكنية ووضعنا الحجر الأساس لمدينة الجواهري، وأيضاً تم توقيع عقد إنشاء مدينة علي الوردي في بغداد، وأيضاً هناك ثلاث مدن أخرى تمت إحالتها إلى المطورين والمستثمرين في نينوى وكربلاء المقدسة وبابل".وتابع الصفار، "بخصوص مشاريع البنى التحتية الأخرى فإن وزارتنا أخذت على عاتقها هذا الموضوع من خلال قطاع الماء والمجاري لنخدم كل المناطق وصولاً إلى الأقضية والنواحي بهذه المشاريع الحيوية المهمة، وتقريبا تم تشخيص مئة مشروع في المحافظات تخص قطاع الماء والمجاري ضمن خطة حكومية لغرض الشروع بالعمل بها وتنفيذها خلال هذا العام" منبهاً، بأن "من أهم التحديات التي كنا نواجهها هو تحدي التخصيصات المالية التي تنفذ بها هذه المشاريع، ولكن إقرار الموازنة الثلاثية بكل تأكيد يساهم ويساعد في إدراج هذه المشاريع كمكونات في وزارة التخطيط لغرض تخصيص الأموال لها".وتابع، أن "من المعوقات التي واجهتنا في تنفيذ أعمالنا التعارضات التي كانت موجودة في أماكن عمل هذه المشاريع ولكن تمكنا من إزالة العديد من هذه التعارضات من خلال التوجهات الحكومية ودعم عناية رئيس مجلس الوزراء بضرورة إزالة كل هذه التعارضات والمعوقات ما سرع تنفيذ المشاريع وتشكيل فرق من كل الجهات القطاعية المعنية بموضوع الخدمات والبنى التحتية، والعمل يجري كفريق واحد ونحن ماضون في مشاريعنا بصورة عامة، وكما ذكر رئيس الوزراء أن عام 2024 سيكون عام الإنجازات، وهناك العديد من المشاريع التي سيتم افتتاحها وهناك أيضا مشاريع أخرى سيتم إدراجها والبدء بتنفيذها وسنستمر هكذا".