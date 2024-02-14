باسل الخطيب: مهرجان بغداد السينمائي فرصة حقيقية للتعرف على أحدث الطروحات السينمائية

2024-02-14 15:18:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكد المخرج السوري باسل الخطيب، اليوم الأربعاء، أن مهرجان بغداد السينمائي فرصة حقيقية للتعرف على أحدث الطروحات السينمائية.وقال الخطيب لوكالة الأنباء العراقية (واع): "التقيت عراقيين في أروقة المهرجان فأسعدتني أفكارهم الجمالية"، مبيناً، أن "مهرجان بغداد السينمائي، انتظرناه طويلاً، وهو امتداد للبعد الثقافي العراقي، شعراً ومسرحاً وتشكيلاً؛ لأن السينما هي الفن المعاصر الأكثر تأثيراً في صيرورة المجتمعات".وأضاف، "زرت بغداد أربع مرات، ووجدتها تتصاعد من فترة إلى أخرى، ارتقاءً حضارياً واضحاً، كما لمست اهتماماً كبيراً بالثقافة في العراق، إذ يتكاثف ضمن مهرجان بغداد السينمائي المقام حالياً، وهو فرصة حقيقية تعرفنا من خلالها على أحدث الطروحات السينمائية".وتابع، "وجدت الفن العراقي مضيئاً في بلد تعود حضارته إلى آلاف السنين، ومتشبع بالثقافة، حيث تربينا على قصائد الشعراء العراقيين الكبار مثل السياب والجواهري، ونشأنا على الأفلام العراقية العظيمة".