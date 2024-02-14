2024-02-14 15:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لهدرٍ بالمال العام في ديوان محافظة البصرة وضبط مُتَّهمين اثنين بالاختلاس في ميناء أم قصر. وذكرت الهيئة في بيان تلقته إيرث نيوز، أن”فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف مُخالفاتٍ في إحالة مُناقصة مشروع تأهيل وإنارة الشوارع الرئيسة في المُحافظة وشارع المطار وربطها […]

ظهرت المقالة بكلفة 11 مليار دينار.. النزاهة تضبط مخالفات بمناقصة تأهيل وإنارة شوارع في البصرة أولاً على ايرث نيوز.