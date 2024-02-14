الهجرة: قرار إغلاق المخيمات ملزم للجميع وسينفذ دون تأخير

2024-02-14 15:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، أن قرار إغلاق المخيمات ملزم للجميع وسينفذ دون تأخير. وذكرت الهجرة في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “الوزيرة إيڨان فائق جابرو، استقبلت اليوم في مقر الوزارة، نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في العراق منسق الشؤون الإنسانية غلام محمد إسحق، برفقة رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)”. وتابعت، أن […]

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