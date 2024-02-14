2024-02-14 15:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

بعد يومين من تسلّم الوزارة إدارة المطارات رسمياوزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي يشرف ميدانيا على تقديم الخدمات في مطار بغداد الدولي: لن نسمح بأي تقصير……بعد مرور يومين على إعلان وزارة النقل تسلّمها إدارة المطارات رسميا من سلطة الطيران المدني ، أجرى معالي الوزير الاستاذ رزاق محيبس السعداوي ،اليوم الأربعاء، جولة ميدانية في مطار بغداد […]

ظهرت المقالة وزير النقل يتعهد بعدم التقصير تجاه المطارات: أطلقنا خططا خدمية أولاً على ايرث نيوز.