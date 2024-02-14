2024-02-14 15:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الأربعاء، عن خطة لنقل السيطرات الى مبانٍ جديدة بمداخل العاصمة. وقال التميمي إنه “حسب توجيه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بتنظيم مداخل بغداد، قامت المحافظة بإحالة مشروع سيطرة اللج ونقلها من الرستمية”. وأشار، الى “بناء السيطرة بشكل حديث ومتطور، وبدأ العمل بها منذ يوم […]

ظهرت المقالة سيطرات حديثة ومتطورة لمداخل بغداد.. ترقبوا المباني الجديدة أولاً على ايرث نيوز.