2024-02-14 15:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، بتحويل كل المعاملات المالية لوزارته وبينها دفع الرواتب للمستفيدين من خدماتها إلى الدفع الإلكتروني، فيما أكد على تبسيط الإجراءات أمام المواطنين. وقالت وزارة العمل في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز إن “الأسدي ترأس اليوم اجتماعاً لهيئة الرأي بحضور الوكلاء والمديرين العامين في دوائر الوزارة وهيئاتها، وأكد على […]

ظهرت المقالة الأسدي يوجه بتحويل كل التعاملات المالية لوزارة العمل إلى الدفع الإلكتروني أولاً على ايرث نيوز.