النفط تعلن التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري لأوبك بلس

2024-02-14 15:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري لأوبك بلس.وذكرت وزارة النفط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للدول المنتجة في منظمة اوبك ومن المتحالفين من خارجها، الذي عقد بتاريخ 30 تشرين الثاني - نوفمبر 2023 اتفقت جمهورية العراق وبعض الدول الأعضاء من منظمة اوبك والدول المنتجة المتحالفة من خارجها على التزامات تطوعية جديدة اعتباراً من شهر كانون الثاني - يناير 2024، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية".وأضافت، أنه "انسجاماً مع مواقف العراق الداعمة لمبادرات الدول الاعضاء في اوبك بلس ستقوم الوزارة بمراجعة تقارير المصادر الثانوية والتحقق منها ، ومعالجة الزيادات في الإنتاج إن وجدت وتعويضها خلال الأشهر الأربعة القادمة ، كما تؤكد الوزارة التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس، الذي عقد في الرابع من يونيو 2023وتعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول الأعضاء من منظمة أوبك والدول المتحالفة من خارجها في شهر نيسان - ابريل 2023، وكذلك التعديلات اللاحقة التي أعلن عنها في شهر تشرين الثاني - نوفمبر 2023 ، بخصوص شهري شباط - فبراير وآذار - مارس 2024".