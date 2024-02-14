نينوى تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس
2024-02-14 16:12:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
أعلنت محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس.
وقال بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس باستثناء الدوائر الخدمية تزامناً مع استمرار هطول أمطار الخير والبركة على المحافظة".
أعلنت محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس.
وقال بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس باستثناء الدوائر الخدمية تزامناً مع استمرار هطول أمطار الخير والبركة على المحافظة".