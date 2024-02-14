2024-02-14 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس.وقال بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدٍ الخميس باستثناء الدوائر الخدمية تزامناً مع استمرار هطول أمطار الخير والبركة على المحافظة".