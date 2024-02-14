رئيس الوزراء: افتتاح المعرض رسالة على أن العراق في حالة من التعافي

2024-02-14 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن افتتاح معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تحتضنه العاصمة بغداد تحت شعار (صارت تُسمّى فلسطين) يمثل رسالة على أن العراق في حالة من التعافي.وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح المعرض، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "افتتاح المعرض رسالة على أن العراق في حالة من التعافي"، مؤكدا "دعمه لمثل هذه النشاطات".وأضاف، أن "افتتاح المعرض تحت شعار صارت تسمى فلسطين يعد تضامناً مع الشعب الفلسطيني، فلقد ساهمنا بدعم الكثير من الفعاليات الثقافية المختلفة".وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد افتتح في وقت سابق، معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تحتضنه العاصمة بغداد تحت شعار (صارت تُسمّى فلسطين)، بمشاركة مئات المؤسسات الثقافية ودور النشر العراقية والعربية والدولية".