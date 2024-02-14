رئيس الوزراء يفتتح معرض العراق الدولي للكتاب

2024-02-14 16:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعافتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تحتضنه العاصمة بغداد تحت شعار (صارت تُسمّى فلسطين)، بمشاركة مئات المؤسسات الثقافية ودور النشر العراقية والعربية والدولية".