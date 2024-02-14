رئيس الوزراء يفتتح معرض العراق الدولي للكتاب
2024-02-14 16:12:01 - المصدر: واع
بغداد - واع
افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تحتضنه العاصمة بغداد تحت شعار (صارت تُسمّى فلسطين)، بمشاركة مئات المؤسسات الثقافية ودور النشر العراقية والعربية والدولية".
افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الأربعاء، معرض العراق الدولي للكتاب.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح معرض العراق الدولي للكتاب، الذي تحتضنه العاصمة بغداد تحت شعار (صارت تُسمّى فلسطين)، بمشاركة مئات المؤسسات الثقافية ودور النشر العراقية والعربية والدولية".