القبض على 9 متهمين في الأنبار

2024-02-14 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 9 متهمين بمواد قانونية مختلفة في محافظة الأنبار.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "نفذت مفارز قيادة شرطة محافظة الأنبار، خلال 24 ساعة الماضية ممارسات أمنية في مناطق مختلفة من المحافظة أسفرت عن إلقاء القبض على 9 متهمين بمواد قانونية مختلفة".وأضافت، أنه "تم إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".