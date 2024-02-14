ضبط 33 مليون دينار و5 الاف دولار "مزورة" كادت تنتشر في الاسواق العراقية

2024-02-14 16:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة الكمارك، اليوم الاربعاء (14 شباط 2024)، القبض على متهمة اجنبية حاولت إدخال مبالغ مالية مزورة الى محافظة الانبار.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز مركز شرطة كمرك القائم التابع لمديرية شرطة كمرك المنطقة الثانية، تمكنت من إلقاء القبض على متهمة تحمل احدى الجنسيات العربية بحوزتها مبلغ مالي مزور قدره ثلاثة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمسة وعشرون الف دينار فئة (25) الف دينار، وعملة اجنبية مزورة نوع دولار امريكي قدرها خمسة الاف دولار فئة (100) دولار، حاولت إدخالها إلى البلاد".

واضافت، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".