كشف آلية تقاسم مناصب المجلس والحكومة المحلية ببغداد

2024-02-14 17:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مجلس محافظة بغداد علي المشهداني، اليوم الأربعاء (14 كانون الثاني 2024)، آلية توزيع مناصب مجلس المحافظة والحكومة المحلية في العاصمة.

وقال المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، ان "المناصب في الحكومة المحلية وكذلك مجلس محافظة بغداد تم توزيعها وفق الاستحقاق الانتخابي ووفق الاتفاق ما بين القوى السياسية الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات".

وبين، ان "حكومة بغداد المحلية شكلت من خلال ضمها كل المكونات وبمشاركة كل القوى السياسية الفائزة بالانتخابات التي تمثل كل المكونات ولم يتم تهميش أي مكون"، مبينا ان "الحكومة هي حكومة الجميع والجميع سيعمل على دعمها لغرض انجاحها في مهامها خلال المرحلة المقبلة، دون أي معوقات سياسية".

وانتخب مجلس محافظة بغداد، في الخامس من الشهر الجاري، عبد المطلب العلوي عن ائتلاف دولة القانون، محافظا لبغداد، فيما تم انتخاب عمار القيسي رئيسا لمجلس المحافظة عن تحالف العزم.

وحصل هاني عبد الجبار من تحالف الأساس برئاسة محسن المندلاوي، على منصب النائب الأول للمحافظ، اما منصب النائب الثاني فكان لذو الفقار فياض على من تحالف “نبني” ونائب رئيس المجلس لمحمد جاسم من تحالف نبني أيضاً.

ويظهر بشكل واضح غياب تقدم عن الحصول على اي منصب بالرغم من كونه جاء بالمرتبة الثالثة بعدد المقاعد بعد كل من دولة القانون ونبني في بغداد، بالحصول على 8 مقاعد.