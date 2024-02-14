فارسة بريطانية تحصل على الجنسية العراقية وتصبح أول مروضة دولية في البلاد

2024-02-14 17:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ترجمة

ستصبح فارسة بطولة فروسية مقيمة في بريطانيا أول متسابق ترويض دولي في العراق، بعد أن حصلت على الجنسية المزدوجة يوم (13 فبراير شباط الجاري).

وتوجهت زارا غريفيس إلى السفارة العراقية في لندن، حيث حصلت على الجنسية، التي ستحتفظ بها إلى جانب وضعها البريطاني. وهي نصف عراقية لأن والدها من بغداد.

وقالت زارا "سأكون أول متسابقة ترويض دولية على الإطلاق في العراق - نحن جميعًا متحمسون للغاية" مضيفة "لديهم اتحاد للفروسية، وبعض متسابقي قفز الحواجز وراكبي التحمل، لكن لم يكن لديهم مطلقًا متسابق ترويض".

وأضافت زارا إنها عندما بدأت المشاركة في منافسات الاتحاد الدولي للفروسية ، كانت تحلم بالركوب إلى بريطانيا، لكنها اعتقدت أن ذلك قد لا يحدث.

وأوضحت: "ثم فكرت: أتساءل عما إذا كان بإمكاني الذهاب إلى العراق، كان هذا قبل ستة أشهر تقريبًا؛ لقد عثرت على تفاصيل الاتصال الخاصة بهم، واتصلت بهم وقلت لهم: "مرحبًا، اسمي زارا، هل يمكنني الركوب نيابةً عنك؟".

وقالت زارا إنها "لا تستطيع أن تشكر الاتحاد العراقي بما فيه الكفاية لمساعدتهم في كل مرحلة. كما التقت باللجنة الأولمبية للبلاد.

ونوهت الى انهم قالوا: "سنراكِ في الألعاب الأولمبية، سوف يساعدونني كثيرًا."

وقالت زارا إن هدفها الرئيسي الأول هو دورة الألعاب الآسيوية بعد عامين، لكن لديها أيضًا أحلامًا أكبر.

واوضحت: "هذا على مستوى الجولات الصغيرة، وهو ما سأخرج إليه الآن، لذا فإن هدفي هو الخروج في جولة كبيرة؛ سأبدأ مع اللاعبين الدوليين في هذا البلد، ثم سأسافر إلى الخارج.

"ولكن أيضًا، باعتباري امرأة تتسابق من أجل العراق، فإن هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. أود أن أشجع الدراجين الآخرين في المنطقة ليقولوا "يمكنك القيام بذلك أيضًا"، سأقوم بدفع وتشجيع الفرسان الآخرين - أنا مصرة على أنني سأشكل فريقًا معهم في يوم من الأيام! - ولا يتطلب الأمر سوى فتاة صغيرة تحمل مهرًا لتقول "أنا أعيش في العراق، ربما أستطيع الركوب إلى العراق".

ونوهت "لن أخوض في السياسة، لكني أعتقد أن تشجيع هذه الفتاة الغربية ومساعدتها في السفر إلى العراق يعني أشياء عظيمة للبلاد".

وأضافت زارا أنها قد تساعد في المستقبل الفرسان الآخرين في العراق أو تذهب إلى هناك للتدريس.

قالت: "لا أعرف إلى أين سيأخذني هذا". "أعتقد أن الناس قد يرغبون في أن يكونوا جزءًا منها لأنني أعتقد أنها مميزة جدًا، لم يفزوا قط بميدالية الفروسية. ربما أتمكن من الفوز الأول! أنت لا تعرف أبدًا، ولكن يجب على شخص ما أن يبدأ الأمر.المصدر: H&H