صناعة الوهم1- ابتكار قديم جديد.. علامة مسجلة لجارة سيئة السمعة

2024-02-14 17:06:11 - المصدر: زاكروس

ثرثرة يكتبها: مراقب متقاعد طراز جديد تبتكره دولة جارة تتألق دوماً في تحريك بيادقها ببراعة وهي تلاعب خصومها طمعاً للفوز بمزيد من النفوذ على رقعة شطرنج واسعة تمتد من الشرق الأدنى إلى أقصاه، تلك الرقعة المهترئة والتي يتنافس فيها المتنافسون لتسوق تلك الجارة بيادقها المنقادين سمعاً وطوعاً إليها نحو محرقة أشبه بتلك التي أوقدها الملك النمرود لغريمه مع فارق أن محرقة الملك نجا منها الخليل إبراهيم فيما لم ينج أخلاء الدولة المسجلة في المحافل الأممية تحت عنوان جمهورية إيران الإسلامية