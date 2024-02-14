التجارة تتوعد المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية بإجراءات رادعة

2024-02-14 17:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتوعدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية بإجراءات رادعة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفرق الرقابية في دائرة الرقابة التجارية والمالية بوزارة التجارة نفذت في بغداد والمحافظات كافة وبالتنسيق مع مديرية الجريمة المنظمة حملات رقابية مكثفة لمراقبة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية بالإضافة إلى متابعة إجراءات حماية الخزين الغذائي من التقلبات الجوية".وقال مدير الدائرة، رياض مهدي الموسوي- بحسب البيان- إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة، نفذت تلك الفرق زيارة لعدد من الأسواق المحلية بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد وعموم المحافظات، اطلعت خلالها على واقع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية ومدى تأثرها من الناحية السعرية".وأضاف، أن "تلك الحملة تزامنت مع قيام وزارة التجارة بعملية ضخ المواد الغذائية الرئيسية من بيض المائدة والدجاج والطحين والحليب عبر فرقها الجوالة وبيعها بأسعار تنافسية للمواطنين للمحافظة على استقرار أسعار تلك المواد في الأسواق التجارية .ونبه، إلى أن "الفرق الرقابية أجرت كذلك زيارات ميدانية لمواقع الخزن في شركات الغذاء لمتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة لحماية الخزين، مع التأكيد على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمخازن بالشكل الذي يضمن عدم تسرب مياه الأمطار داخل المخازن".وأشار، إلى أن "الفرق الرقابية ستوسع من نطاق جولاتها الميدانية في عموم المحافظات لغرض متابعة حركة الأسواق وأسعار المواد الغذائية داخلها تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتلاعبين وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة".