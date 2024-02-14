وزير الكهرباء: قرب توقيع عقد إنتاج (1000) ميغاواط من الطاقة الشمسية في صحراء النجف الأشرف
2024-02-14 17:18:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، قرب توقيع عقد إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في النجف الأشرف.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزير الكهرباء زياد علي فاضل استقبل مسؤولي الشركة السعودية في مقر الوزارة، حيث جرى استعراض خطوات المضي في إبرام العقد المذكور".
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بحسب البيان: إن "الحكومة العراقية حريصة على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية لاسيما في مجال الطاقة"، مشيراً إلى "موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على المضي في مشروع تنفيذ عقد إنتاج الطاقة الشمسية مع شركة (أكوا باور)".
وأضاف فاضل، أن "الرغبة المشتركة والحرص المتبادل من الطرفين في إتمام العقد الذي تأخر لثلاث سنوات سيثمر قريبا جدا عن توقيعه بشكل نهائي بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
من جانبه عبر وفد شركة (أكو باور) عن "رغبة إدارة الشركة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة داخل العراق والتي تعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".
وبينت الوزارة بحسب البيان أنه "اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين الفرق الفنية والقانونية من الوزارة والشركة للوصول الى إنجاز صيغة العقد التي تشمل المدد والأسعار والتفاصيل بما يضمن للطرفين حقوقهما".
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، قرب توقيع عقد إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في النجف الأشرف.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزير الكهرباء زياد علي فاضل استقبل مسؤولي الشركة السعودية في مقر الوزارة، حيث جرى استعراض خطوات المضي في إبرام العقد المذكور".
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بحسب البيان: إن "الحكومة العراقية حريصة على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية لاسيما في مجال الطاقة"، مشيراً إلى "موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على المضي في مشروع تنفيذ عقد إنتاج الطاقة الشمسية مع شركة (أكوا باور)".
وأضاف فاضل، أن "الرغبة المشتركة والحرص المتبادل من الطرفين في إتمام العقد الذي تأخر لثلاث سنوات سيثمر قريبا جدا عن توقيعه بشكل نهائي بدعم من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
من جانبه عبر وفد شركة (أكو باور) عن "رغبة إدارة الشركة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة داخل العراق والتي تعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".
وبينت الوزارة بحسب البيان أنه "اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين الفرق الفنية والقانونية من الوزارة والشركة للوصول الى إنجاز صيغة العقد التي تشمل المدد والأسعار والتفاصيل بما يضمن للطرفين حقوقهما".