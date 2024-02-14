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وزير الكهرباء: قرب توقيع عقد إنتاج (1000) ميغاواط من الطاقة الشمسية ‏في صحراء النجف الأشرف

وزير الكهرباء: قرب توقيع عقد إنتاج (1000) ميغاواط من الطاقة الشمسية ‏في صحراء النجف الأشرف
وزير الكهرباء: قرب توقيع عقد إنتاج (1000) ميغاواط من الطاقة الشمسية ‏في صحراء النجف الأشرف
2024-02-14 17:18:02 - المصدر: واع
بغداد- واع
أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، قرب توقيع عقد إنشاء محطة للطاقة ‏الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في النجف الأشرف.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزير الكهرباء زياد علي فاضل استقبل مسؤولي الشركة السعودية في ‏مقر الوزارة، حيث جرى استعراض خطوات المضي في إبرام العقد المذكور".
وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بحسب البيان: إن "الحكومة العراقية حريصة على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية لاسيما في ‏مجال الطاقة"، مشيراً إلى "موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على المضي في مشروع تنفيذ ‏عقد إنتاج الطاقة الشمسية مع شركة (أكوا باور)".‏
وأضاف فاضل، أن "الرغبة المشتركة والحرص المتبادل من الطرفين في إتمام ‏العقد الذي تأخر لثلاث سنوات سيثمر قريبا جدا عن توقيعه بشكل نهائي بدعم من ‏رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".  ‏
من جانبه عبر وفد شركة (أكو باور) عن "رغبة إدارة الشركة في تنفيذ مشاريع الطاقة ‏المتجددة داخل العراق والتي تعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك بين ‏البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".‏
وبينت الوزارة بحسب البيان أنه "اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين الفرق الفنية والقانونية من الوزارة والشركة ‏للوصول الى إنجاز صيغة العقد التي تشمل المدد والأسعار والتفاصيل بما يضمن  ‏للطرفين حقوقهما".

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