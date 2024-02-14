وزير الكهرباء: قرب توقيع عقد إنتاج (1000) ميغاواط من الطاقة الشمسية ‏في صحراء النجف الأشرف

2024-02-14 17:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، قرب توقيع عقد إنشاء محطة للطاقة ‏الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط في النجف الأشرف.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزير الكهرباء زياد علي فاضل استقبل مسؤولي الشركة السعودية في ‏مقر الوزارة، حيث جرى استعراض خطوات المضي في إبرام العقد المذكور".وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بحسب البيان: إن "الحكومة العراقية حريصة على تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية لاسيما في ‏مجال الطاقة"، مشيراً إلى "موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على المضي في مشروع تنفيذ ‏عقد إنتاج الطاقة الشمسية مع شركة (أكوا باور)".‏وأضاف فاضل، أن "الرغبة المشتركة والحرص المتبادل من الطرفين في إتمام ‏العقد الذي تأخر لثلاث سنوات سيثمر قريبا جدا عن توقيعه بشكل نهائي بدعم من ‏رئيس الوزراء محمد شياع السوداني". ‏من جانبه عبر وفد شركة (أكو باور) عن "رغبة إدارة الشركة في تنفيذ مشاريع الطاقة ‏المتجددة داخل العراق والتي تعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك بين ‏البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".‏وبينت الوزارة بحسب البيان أنه "اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين الفرق الفنية والقانونية من الوزارة والشركة ‏للوصول الى إنجاز صيغة العقد التي تشمل المدد والأسعار والتفاصيل بما يضمن ‏للطرفين حقوقهما".