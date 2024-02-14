دكة عشائرية بكربلاء تحيل 3 أشخاص إلى "4 ارهاب".. واعتداء على مدرسة بالكرخ يلقي بمتهم بالحبس

2024-02-14 17:18:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاربعاء (14 شباط 2024)، القبض على ثلاثة من مثيري الدكة العشائرية في محافظة كربلاء.

وقالت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة كربلاء المقدسة رصدت معلومات دقيقة عن تواجد ثلاثة متهمين مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وذلك لارهاب المواطنين وترويعهم تحت ذريعة الدكة العشائرية والتي من شأنها زعزعة امن المواطن وسلامته".

واضافت انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري ترافقه قوة خاصة لاستمكان تواجد الارهابيين المطلوبين وبعد اكمال جميع الاجراءات الاصولية، داهمت مفارزنا منازل المطلوبين وتمكنت من القاء القبض على ثلاثة منهم وبحوزتهم اسلحة وقنابل يدوية".

واشارت الى انه "لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة ارتكابهم جريمة الدكة العشائرية وحيازتهم الاسلحة والقنابل اليدوية التي ضبطت بحوزتهم، دونت اقوالهم واحيلوا الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

من جهة اخرى وفي العاصمة بغداد، افاد مصدر امني، بورود مناشدة من الكادر التدريسي لمدرسة اعدادية السيدية بوجود شخص يحمل سلاح نوع مسدس قام بالاعتداء عليهم".

واضاف، انه "على الفور باشراف قائد شرطة الكرخ وتوجيه مدير قسم البياع مع دوريات نجدة السيدية بامرة امر القاطع ونتيجة التحرك السريع تم القبض على الشخص وضبط السلاح الذي كان بحوزته وتم اتخاذ الاجراءت القانونية بحقه".